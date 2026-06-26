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Mondiali, tutto facile per il Senegal con l’Iraq: pokerissimo e terzo posto

Mondiali, tutto facile per il Senegal con l’Iraq: pokerissimo e terzo posto - immagine 1
Tutto facile per il Senegal contro l'Iraq nell'altra gara del gruppo I. Gli africani si impongono per 5-0, ecco i marcatori
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Tutto facile per il Senegal contro l'Iraq nell'altra gara del gruppo I. Gli africani si impongono per 5-0, agevolati soprattutto dall'espulsione nel primo tempo di Sulaka. A segno Diarra, Sarr, due volte Gueye e Ndiaye: terzo posto quindi per il Senegal, che quindi aspetta di capire se riuscirà a piazzarsi tra le migliori terze.

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