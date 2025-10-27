Vincenzo Montella non può fare a meno di Hakan Calhanoglu. Basta vedere il minutaggio che ogni volta gli riserva quando il centrocampista dell'Inter torna in nazionale. E' lui il faro della Turchia. Lo conferma stasera il commissario tecnico nel corso della chiacchierata con Adani, Cassano e Ventola per 'Viva El Futbol':

"Calhanoglu quando ce l'hai è un problema, perché nel momento in cui ti manca per una partita la squadra non si ritrova più. Ti manca la mente, la certezza. I compagni si appoggiano anche inconsciamente su di lui. Ha raggiunto un livello strepitoso. Quando arrivò al Milan veniva da una squalifica di sei mesi, all'epoca forse non avrei pensato di fargli fare il ruolo che fa oggi. Non ricordo di averlo mai pensato".