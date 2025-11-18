Gli Azzurrini riscattano così il ko con la capolista Polonia e salgono a 15, staccando Montenegro e Svezia

Vittoria esterna per 4-1 per l'Italia Under 21 in Montenegro in un match della sesta giornata del Gruppo E di qualificazione agli Europei 2027.

L'Italia riscatta così il ko con la Polonia, prima del Gruppo con 18 punti, e sale a quota 15, staccando Montenegro e Svezia che inseguono a sei punti di distanza.