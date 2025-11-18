Missione compiuta per l'Italia U19, che batte 1-0 la Polonia e conquista il pass per la seconda fase di qualificazione all'Europeo di categoria. Decisivo il gol segnato nella ripresa da Idele, esterno destro dell'Atalanta.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Italia U19, successo per 1-0 contro la Polonia: in campo Mosconi e Iddrissou
ultimora
Italia U19, successo per 1-0 contro la Polonia: in campo Mosconi e Iddrissou
Gli Azzurrini del ct Bollini vincono e conquistano il pass per la seconda fase di qualificazione all'Europeo
In campo dal 1' due calciatori dell'Inter: Mosconi e Iddrissou, mentre Cocchi e Cerpelletti sono rimasti in panchina.
© RIPRODUZIONE RISERVATA