Italia U19, successo per 1-0 contro la Polonia: in campo Mosconi e Iddrissou

Gli Azzurrini del ct Bollini vincono e conquistano il pass per la seconda fase di qualificazione all'Europeo
Fabio Alampi Redattore 

Missione compiuta per l'Italia U19, che batte 1-0 la Polonia e conquista il pass per la seconda fase di qualificazione all'Europeo di categoria. Decisivo il gol segnato nella ripresa da Idele, esterno destro dell'Atalanta.

In campo dal 1' due calciatori dell'Inter: Mosconi e Iddrissou, mentre Cocchi e Cerpelletti sono rimasti in panchina.

