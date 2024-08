"Io prevedo che si potrebbe anche irrigidire Conte, vorrebbe lavorare in serenità invece i problemi non si sono ancora risolti, uno su tutti quello di Osimhen. Lavorare con Brescianini e non solo in mezzo al campo già ora sarebbe importante. Mi auguro che si affrettino le operazioni, perché il campionato è alle porte e c'è già la Coppa Italia. La gente vuole vedere quello che sta provando. Conte ha deciso su chi puntare e vuole che quanto prima arrivino giocatori su cui lavorare".