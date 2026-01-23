Montolivo: “Eccessivo mettere la croce addosso a Sommer. Sul primo gol…”

"Sommer è sempre stato affidabile in questi anni anche se ci sta che l'Inter guardi al futuro per una nuova scelta", dice Montolivo

Riccardo Montolivo ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando i gol subiti da Sommer:

"Sul secondo senza dubbio non ha colpe, sul primo c'è un'eccessiva voglia di giocarla. Lui gioca giustamente a destra di Zielinski ma c'è un errore tecnico perché la dà un po' troppo fuori dalla figura.

Adesso mettere la croce addosso a Sommer è un po' eccessivo, è sempre stato affidabile in questi anni anche se ci sta che l'Inter guardi al futuro per una nuova scelta"