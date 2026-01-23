FC Inter 1908
Montolivo: “Eccessivo mettere la croce addosso a Sommer. Sul primo gol…”

"Sommer è sempre stato affidabile in questi anni anche se ci sta che l'Inter guardi al futuro per una nuova scelta", dice Montolivo
Matteo Pifferi Redattore 

Riccardo Montolivo ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando i gol subiti da Sommer:

"Sul secondo senza dubbio non ha colpe, sul primo c'è un'eccessiva voglia di giocarla. Lui gioca giustamente a destra di Zielinski ma c'è un errore tecnico perché la dà un po' troppo fuori dalla figura.

MILAN, ITALY - JANUARY 11: Yann Sommer of FC Internazionale looks on prior to the Serie A match between FC Internazionale and SSC Napoli at Giuseppe Meazza Stadium on January 11, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

Adesso mettere la croce addosso a Sommer è un po' eccessivo, è sempre stato affidabile in questi anni anche se ci sta che l'Inter guardi al futuro per una nuova scelta"

