Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Riccardo Montolivo ha parlato così di Inter-Pisa:
Montolivo: “Inter, troppi cali di concentrazione: col Pisa rimonti ma in Champions…”
Le parole di Riccardo Montolivo ai microfoni di Sky Sport in merito al successo dell'Inter contro il Pisa
"Questa partita dice due cose, che il livello tecnico è troppo ampio rispetto al Pisa ma anche al resto delle squadre della parte destra della classifica, trova sempre soluzioni anche quando va in difficoltà.
Ma l'altro aspetto è che ci sono cali di concentrazione: se capita col Pisa puoi rimetterla in piedi, con le altre più forti e anche in Champions poi fai fatica"
