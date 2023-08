Monza, infortunio per D’Ambrosio: condizioni da valutare nei prossimi giorni

Nel giorno del primo successo di questa stagione del Monza, c'è una brutta notizia per Raffaele Palladino: Danilo D'Ambrosio ha rimediato un infortunio al ginocchio nei minuti finali del match con l'Empoli, e le immagini non sembrano rassicuranti. L'ex difensore dell'Inter è rimasto a terra dolorante, ma al momento non si conoscono ancora le sue condizioni: nei prossimi giorni si sottoporrà agli esami strumentali per capire l'entità del danno.