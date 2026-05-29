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Orlando su Allegri: “Ha una fortuna allucinante. Non meritava il Napoli ma…”

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"Per me non meritava la panchina, il presidente non ha avuto il coraggio di prendersi Italiano", dice Orlando sul Napoli
Matteo Pifferi Redattore 

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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha commentato le ultime notizie di mercato, a partire da Allegri al Napoli:

"Certi personaggi hanno una fortuna allucinante. Perdi l'ultima giornata, perdi la Champions e il giorno dopo ti arriva la chiamata del Napoli, la più forte dopo l'Inter...sono botte di fortuna incredibili queste.

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Va lì, in un gruppo che non ne poteva più di Conte per i metodi di allenamento, lui è bravo nella gestione, ha una grande squadra. Per me non meritava la panchina, il presidente non ha avuto il coraggio di prendersi Italiano. Era perfetto per le idee di calcio, è andato sul sicuro, su un uomo d'esperienza".

Italiano è da Milan?

"Se ti rimangono Leao e Pulisic, non vedo perché Italiano non possa essere accostato al Milan. Lo vedo pronto per il Milan. Poi se mai vieni messo alla prova...

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Il nome Allegri ti dà più garanzia a livello di risultati, d'immagine, però ad esempio Motta, che stimo ancora tanto e che nessuno ne parla più, fosse rimasto alla Juve avrebbe imposto la sua idea di gioco. Forse ADL ha temuto che magari dopo due risultati no, sarebbe stato contestato per la scelta di Italiano invece va contrastata un'idea del genere".

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