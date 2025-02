Hanno continuato nella loro truffa anche dopo la denuncia social del ministro Crosetto e hanno smesso di telefonare solo quando sono arrivati sui quotidiani i primi nomi degli imprenditori truffati. Una banda ha ingannato diversi di loro chiedendo soldi sempre con lo stesso schema. "Si spacciavano per il ministro della Difesa Guido Crosetto e per il suo staff ha ripetuto lo stesso schema, provando a fare leva sul forte radicamento e sul senso di appartenenza al Paese dei noti imprenditori scelti e contattati", spiega il quotidiano La Stampa.

Le chiamate si sono interrotte sabato mattina quando appunto sono arrivati i nomi delle persone truffate: Moratti, Armani, Beretta, Del Vecchio. "In tutti i casi, quelle contattate dal gruppo sono state le segreterie di note aziende italiane che guardano anche all’estero e, in qualche modo, hanno rapporti con il governo. Sempre uguale il copione con attori che avevano nomi e cognomi credibili – come il finto funzionario del ministero della Difesa, Giovanni Montalbano – o addirittura esistenti, come il fantomatico generale (il nome è sempre uguale per ogni tentativo di truffa) che aveva il compito operativo di indicare i diversi Iban a cui versare il denaro che sarebbe poi stato restituito a stretto giro dalla Banca d’Italia".