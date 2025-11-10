Hanno fatto molto discutere le parole di Antonio Conte dopo la sconfitta contro il Bologna. "Sicuramente non posso essere non preoccupato. Cinque sconfitte da inizio anno sono troppe, soprattutto per una squadra etichettata come ammazza campionato e che doveva fare qualcosa senza fare fatica(...). Mi dispiace dopo lo scudetto ritirare fuori lo scheletro del passato del decimo posto, ma dobbiamo riflettere. Ne parlerò di questo aspetto anche col club, ma già lo sapeva cosa stavo percependo".
Moretto: “Incontro Napoli-Conte per capire se andare avanti insieme: le ultime”
"Dopo 4 mesi, ripeto, facciamo il compitino e non c'è ancora quella alchimia, quella positività, quella voglia di combattere tutti insieme. Questo mi dispiace, perché non so se riusciremo a cambiare queste cose. Perché significa che quest'anno non sono entrato nelle teste e nei cuori dei giocatori, E' giusto che il club lo sappia e già lo sa. Qualcosa bisogna fare, perché non c'è da accompagnare un morto, io morti non li voglio accompagnare, questo deve essere chiaro. Se abbiamo voglia tutti insieme di fare qualcosa e rimetterci in carreggiata bene, altrimenti qualcuno si deve prendere le responsabilità. Io sono il primo eventualmente a prendermi responsabilità (...). Vedo ognuno che pensa al proprio problema. Questo mi dispiace, ma siamo ancora in tempo se abbiamo voglia di cambiare il trend".
Matteo Moretto, su Twitter, spiega come l'incontro tra Conte e la dirigenza del Napoli sia atteso nelle prossime ore: "È previsto per queste ore un faccia a faccia tra la dirigenza del Napoli e Antonio Conte. Incontro per capire come e se andare avanti insieme. Le parti analizzeranno nel dettaglio ogni aspetto di questo momento delicato.
