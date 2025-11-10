Moretto: “Incontro Napoli-Conte per capire se andare avanti insieme: le ultime”

"Dopo 4 mesi, ripeto, facciamo il compitino e non c'è ancora quella alchimia, quella positività, quella voglia di combattere tutti insieme. Questo mi dispiace, perché non so se riusciremo a cambiare queste cose. Perché significa che quest'anno non sono entrato nelle teste e nei cuori dei giocatori, E' giusto che il club lo sappia e già lo sa. Qualcosa bisogna fare, perché non c'è da accompagnare un morto, io morti non li voglio accompagnare, questo deve essere chiaro. Se abbiamo voglia tutti insieme di fare qualcosa e rimetterci in carreggiata bene, altrimenti qualcuno si deve prendere le responsabilità. Io sono il primo eventualmente a prendermi responsabilità (...). Vedo ognuno che pensa al proprio problema. Questo mi dispiace, ma siamo ancora in tempo se abbiamo voglia di cambiare il trend".