"Si fa fatica a trovare un difetto a questa Inter ma un difetto c'è", spiega poi Sandro Sabatini sui nerazzurri

Matteo Pifferi Redattore 10 novembre - 09:31

Intervenuto sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini ha commentato così la vittoria dell'Inter contro la Lazio:

"Inter e Roma, una coppia inattesa al vertice, a sorpresa. Una coppia di squadre difficili da giudicare. C'è un divario abbastanza evidente, testimoniato dagli anni scorsi ma anche dallo scontro diretto deciso da Bonny, lo stesso Bonny che può essere considerato una delle migliori sorprese dell'Inter. L'apporto di Bonny e del più pubblicizzato Pio Esposito sono fondamentali. Con Bonny l'Inter ha risolto i problemi che c'erano l'anno scorso quando non stavano bene Lautaro e Thuram. Anche Lautaro ha ripreso confidenza con il gol, è riuscito a sollevarsi e con il suo gol ha spianato la strada. L'Inter dà l'impressione di essere prima non per caso, la Roma è credibile tanto quanto il Napoli ma l'Inter dà l'impressione di essere più forte. Forse questo farà arrabbiare i tifosi giallorossi che giustamente festeggiano un avvio di stagione entusiasmante ma questa Inter ha qualcosa in più di tutte le altre.

Questo qualcosa in più è motivato anche dal lavoro di Chivu, è inutile e superfluo o ripetitivo dire che Chivu ha rinvigorito l'Inter che era uscita drammaticamente screpolata dal finale dell'anno scorso, non era facile ricominciare e continuare un ciclo con gli stessi uomini. Questo a Chivu sta riuscendo e sta sfruttando meglio tutti gli uomini a disposizione. Akanji dà serenità in difesa, è il più titolare di tutti in difesa, l'importante è che ci sia Akanji in campo e non è banale. Il passaggio di consegne Pavard-Akanji ha giovato tantissimo all'Inter. Sucic, dopo un discreto primo tempo, è stato sostituito da Zielinski, dimenticato da Inzaghi l'anno scorso. Non è un campione ma è comunque uno che dà spessore e personalità oltre che esperienza. Ci sono anche aggiunte in attacco, Pio Esposito è stato fin troppo pubblicizzato perché è la grande novità e speranza in azzurro ma l'apporto di Bonny è importante.

Chivu sta mettendo mano a dei particolari che sembravano incrostati con Inzaghi. Se qualcuno mi fa l'appunto che non è elegante parlare di Inzaghi stasera è vero però non voglio sminuire il lavoro fatto da Inzaghi ma per accentuare e sottolineare le differenze con la gestione di Chivu. Ora Dimarco gioca 90', non ha il timer attorno ai 60', adesso gli ammoniti non per forza vengono colpiti dalla scossa e devono essere sostituiti ma riescono a gestire il cartellino. Un'altra differenza è Carlos Augusto a destra, se l'è cavata bene come quando gioca a sinistra. Si fa fatica a trovare un difetto a questa Inter ma un difetto c'è e lo abbiamo visto contro Verona e Kairat che vale il Monza e penso di fare un complimento al Kairat. Ha vinto con fortuna contro il Verona e ha giocato con sufficienza contro il Kairat. Ora c'è il derby, il Milan ha fatto molto bene nei big-match e molto male con le piccole. Il duello con il Milan vale per San Siro, per la stracittadina, per la storia, il duello con la Roma riporta a pensare alla Roma di Spalletti e dell'Inter che vinceva ma l'impressione è che l'Inter sia di un'altra categoria rispetto a Milan e Roma, supportata non dai risultati ma dal gioco, dal gruppo, dalla conduzione tecnica e dalla maturità"