A Pressing l'ex calciatore ha parlato delle ultime prestazioni del capitano che non è riuscito a dare il meglio nel derby e con l'AM e poi ha segnato una doppietta contro il Pisa

Massimo Mauro ha parlato di Lautaro Martinez a Pressing : «Non so se è il più forte del campionato, non so (ride.ndr), è uno di quelli più forti. Quando non segna però non si leva. Aggiungo solo una cosa. I giocatori forti quando giocano male non si levano. I grandi giocatori nelle squadre sono i più importanti. Quando giocano male non si levano. Puoi essere bravo a comunicare, bravo a fare la formazione, bravo a leggere la partita. Ma c'è una regola che vuole non si debbano levare dal campo. Una cosa è che devono riposare, ma se devi vincere quelli grandi li lasci in campo».

«Ma in altre partite lo ha levato. I nuovi allenatori pensano che se richiamano Lautaro o Esposito è la stessa cosa, ma non è la stessa cosa. Ne sono convinto. Se un giocatore diventa Lautaro è perché ha giocato tante gare, ha segnato, è un riferimento, ha personalità, mette in crisi gli avversari. Si è guadagnato quella stima. Sicuramente non è stato il migliore nelle gare importantissime. Io ero abituato bene, i grandi con cui ho giocato io non hanno mai giocato male le partite importanti», ha continuato Mauro.