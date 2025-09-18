Presente negli studi di Sky Sport, Goran Pandev ha analizzato la convincente vittoria dell'Inter sul campo dell'Ajax. "Conoscendo bene questo gruppo, li ho incontrati tantissime volte l'anno scorso, so che sono ragazzi per bene, si vogliono bene, sono un gruppo unito. Adesso sono entrati ragazzi giovani che cresceranno bene. La cosa che mi ha colpito è che hanno dato tutto per l'allenatore, vogliono aiutare Cristian e questa è una cosa molto bella. Hanno vinto senza affanni ed era importante, soprattutto per Chivu che sappiamo quante critiche ha avuto negli ultimi giorni".