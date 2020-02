Mourinho, look a sorpresa. Lo Special One rasato a zero: “Avevo i capelli arruffati, allora…”

Nuovo look per José Mourinho che spiazza tutti con una nuova capigliatura. Lo Special One si fa notare non per le sue dichiarazioni o per fattori di campo, ma per una volta per aver rasato completamente i capelli. A Sky Sports il tecnico del Tottenham ha anche spiegato il motivo di questo cambio: “Ogni tanto mi piace provare qualcosa di nuovo e sperimentare delle volte vuoi semplicemente sentire un senso di freddezza sulla testa. In questo caso, invece, è stato un po’ diverso. Sono andato a letto e, quando mi sono svegliato, mi sono accorto che avevo i capelli terribilmente arruffati. Allora sono andato dal parrucchiere e gli ho detto di togliere tutto”. Poi però ha anche aggiunto: “Spero che ricrescano”