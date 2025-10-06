José Mourinho è tornato nello stadio del Porto da allenatore avversario e dopo la standing ovation che gli avevano tributato qualche giorno prima quando era stato ospite d'onore della sua ex squadra in tribuna, questa volta ha raccolto fischi e non solo.

I tifosi del Porto non hanno preso bene la decisione del tecnico di accettare la panchina del Benfica e gli hanno lanciato di tutto. La gara è finita zero a zero, un punto importante per lo Special One che lo tiene in scia ai primi posti della classifica con 18 punti dietro a Sporting a 19 e appunto al Porto che è primo a 22 punti.

Ma fa notizia più del risultato quanto è accaduto tra Mou e i suoi ex tifosi che lo hanno accolto lanciandogli di tutto in campo: dalle tribune sono volati fogli di carta e altri oggetti tutti diretti verso la panchina dell'allenatore che però ha avuto una reazione inattesa. Si è piegato sul campo per raccogliere gli oggetti bianchi e blu che gli erano state lanciati e li ha riportate a bordo campo per ripulire il terreno di gioco, poi è tornato nella sua panchina.