Il presidente della Federazione Italiana ha parlato della gara contro la Nazionale israeliana e ha parlato anche di un incubo

Eva A. Provenzano Caporedattore 6 ottobre 2025 (modifica il 6 ottobre 2025 | 17:45)

«Italia-Israele? Su questo sono stato molto chiaro: c'è una netta distinzione tra il mio ruolo di cittadino, di uomo del mondo che è fortemente indignato per tutto quello che noi stiamo vedendo. Poi c'è una responsabilità politica che non mi compete e c'è una responsabilità sportiva. Io ritengo che lo sport abbia una grande funzione: quella di unire, di aggregare, di rendere tutto possibilmente condiviso. Noi riteniamo che la partita con Israele si debba giocare e la giocheremo. Faremo di tutto per portare a casa il miglior risultato possibile». Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, nel corso di una intervista nella prima puntata del nuovo podcast 'Sette Vite' della giornalista Hoara Borselli ha parlato della Nazionale e della partita contro Israele.

Una gara che ha diviso addetti ai lavori e gente comune tra chi vorrebbe che lo sport conservasse la sua capacità di inclusione e chi vorrebbe che Israele venisse escluso dalle competizioni FIFA per tutto quanto sta accadendo in Palestina.

In vista delle 4 sfide decisive per la qualificazione ai Mondiali, Gravina ha confessato di aver vissuto qualche giorno fa un incubo notturno fatto di risultati delle partite e calciatori che si fanno male. «Ho chiamato Rino Gattuso e gli ho detto: Rino ho dormito male, ho avuto un incubo, dimmi qualcosa di positivo così recuperiamo subito la giornata. Lui mi ha tranquillizzato e poi ho vissuto una buona giornata», ha detto.

(Fonte: agenzia)