Marchegiani: “Inter? Ero il primo ad avere dubbi, ma ora mi sembra che Chivu…”

Luca Marchegiani, ex portiere, intervenuto a Sky Calcio Club, ha parlato così dell'Inter dopo la vittoria di sabato contro la Cremonese
Marco Astori
Marco Astori 

Luca Marchegiani, ex portiere, intervenuto a Sky Calcio Club, ha parlato così dell'Inter dopo la vittoria di sabato contro la Cremonese: "A me piace valutare i progressi: io ero il primo ad avere dubbi che si potesse, solo cambiando l'allenatore e inserire i giocatori presi, dare lo sprint di queste partite.

Mi sembra Chivu abbia risposte belle dai giocatori, mi sembra ci sia una bella empatia. Per me è presto per fare paragoni con l'anno scorso: con Cagliari e Cremonese sono state partite prettamente offensive.

