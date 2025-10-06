Luca Marchegiani, ex portiere, intervenuto a Sky Calcio Club, ha parlato così dell'Inter dopo la vittoria di sabato contro la Cremonese: "A me piace valutare i progressi: io ero il primo ad avere dubbi che si potesse, solo cambiando l'allenatore e inserire i giocatori presi, dare lo sprint di queste partite.
Mi sembra Chivu abbia risposte belle dai giocatori, mi sembra ci sia una bella empatia. Per me è presto per fare paragoni con l'anno scorso: con Cagliari e Cremonese sono state partite prettamente offensive.
