VIDEO / In Portogallo minuto di silenzio per Silvino: Mourinho si commuove

Prima del match tra Benfica e Vitoria Guimaraes è stato appunto osservato un minuto di raccoglimento per Silvino: Mou si commuove

In Portogallo è stato osservato un minuto di silenzio per la scomparsa di Silvino Louro, grande amico di José Mourinho e preparatore dei portieri dello Special One anche durante l'esperienza all'Inter.

Prima del match tra Benfica e Vitoria Guimaraes è stato appunto osservato un minuto di raccoglimento per Silvino e le immagini di Dazn hanno immortalato un José Mourinho, allenatore del Benfica, visibilmente emozionato e commosso.