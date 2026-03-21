In Portogallo è stato osservato un minuto di silenzio per la scomparsa di Silvino Louro, grande amico di José Mourinho e preparatore dei portieri dello Special One anche durante l'esperienza all'Inter.
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VIDEO / In Portogallo minuto di silenzio per Silvino: Mourinho si commuove
Prima del match tra Benfica e Vitoria Guimaraes è stato appunto osservato un minuto di raccoglimento per Silvino: Mou si commuove
Prima del match tra Benfica e Vitoria Guimaraes è stato appunto osservato un minuto di raccoglimento per Silvino e le immagini di Dazn hanno immortalato un José Mourinho, allenatore del Benfica, visibilmente emozionato e commosso.
Ecco le immagini mostrate appunto da Dazn.
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