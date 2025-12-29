Il giorno dopo Atalanta-Inter, dalle colonne di Tuttosport , Gianpaolo Calvarese analizza i casi da moviola. L'ex arbitro giudica positiva la prova di Federico La Penna. "Atalanta-Inter era il secondo impegno di livello in questa stagione per La Penna, dopo il big match Napoli-Juve di poche settimane fa. Come in quel caso, esame superato per l’arbitro romano: soglia tecnica alta, letture giuste nelle aree e gestione disciplinare equilibrata".

"Nella ripresa inevitabilmente la temperatura si alza, e i fischi aumentano, ma la soglia resta uniforme. Giusti entrambi i cartellini gialli: a Bastoni (fallo su De Ketelaere) e a Sulemana (su Bisseck). L’ex Southampton arriva in ritardo e col piede a martello, ma non ci sono gli estremi per il rosso: prima prende il pallone e il piede rimane basso nel momento dell’impatto".