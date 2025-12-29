Il giorno dopo Atalanta-Inter, dalle colonne di Tuttosport, Gianpaolo Calvarese analizza i casi da moviola. L'ex arbitro giudica positiva la prova di Federico La Penna. "Atalanta-Inter era il secondo impegno di livello in questa stagione per La Penna, dopo il big match Napoli-Juve di poche settimane fa. Come in quel caso, esame superato per l’arbitro romano: soglia tecnica alta, letture giuste nelle aree e gestione disciplinare equilibrata".
ultimora
Moviola Atalanta-Inter, Calvarese: “La Penna fischia poco ma bene. E su Zielinski-De Roon…”
"Nel primo tempo La Penna fischia soltanto sette falli, pochissimi, ma adottando una linea coerente. Quando Zielinski entra in area e De Roon si appoggia lievemente con il braccio, fa bene il direttore di gara a lasciar correre: troppo poco per un penalty. Qualche minuto dopo, La Penna va a muso duro su Akanji che protesta per un fischio su Scamacca. Giusto il primo giallo, a Kolasinac che interviene duramente poco prima del ventesimo su Barella; corretto non ammonire Bisseck, che commette fallo su Carnesecchi ma senza cattiveria. Il gol di Thuram viene annullato con overrule del VAR per fuorigioco precedente di Lautaro Martinez, l’assistman".
"Nella ripresa inevitabilmente la temperatura si alza, e i fischi aumentano, ma la soglia resta uniforme. Giusti entrambi i cartellini gialli: a Bastoni (fallo su De Ketelaere) e a Sulemana (su Bisseck). L’ex Southampton arriva in ritardo e col piede a martello, ma non ci sono gli estremi per il rosso: prima prende il pallone e il piede rimane basso nel momento dell’impatto".
(Tuttosport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA