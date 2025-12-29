Qualche sette, una sfilza di 6,5 e una sola insufficienza. Sono le pagelle di Tuttosport su Atalanta-Inter. Partendo dai voti alti, Akanji viene premiato con 7: "Crea il primo pericolo nell’area dell’Atalanta e (soprattutto) dietro è inappuntabile anche quando si tratta di difendere a campo aperto". 7 anche per Lautaro, autore del gol vittoria: "Timbra puntualmente il cartellino con l’Atalanta con una sapiente stoccata su assist di Esposito (8° gol in carriera ai bergamaschi, 13ª rete stagionale, la 30ª nel 2025 e numero 166 in nerazzurro)".
Ts – Atalanta-Inter, pagelle: Akanji inappuntabile. Henrique sotto la sufficienza: “Doveva…”
Le pagelle del quotidiano su Atalanta-Inter. Una sola insufficienza per gli uomini di Chivu
6 per Cristian Chivu: "Azzecca tutte le mosse e torna a Milano con una vittoria fondamentale". L'unica insufficienza è per Luis Henrique, 5,5: "I primi che sembrano non contare molto su di lui sono i compagni, visto quanto “pende” a sinistra l’Inter nel primo tempo. Lievita nella ripresa quando sfiora pure il gol: ma lì doveva e poteva fare meglio".
Gli altri voti:
Sommer 7, Bisseck 6, Bastoni 6,5, Barella 6,5, Calhanoglu 6,5, Zielinski 6,5, Diouf (38' st) ng, Dimarco 6, Carlos Augusto (30' st) ng, Thuram 6, Esposito (19' st) 6.5, Frattesi (38' st) ng
(Tuttosport)
