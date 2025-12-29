Qualche sette, una sfilza di 6,5 e una sola insufficienza. Sono le pagelle di Tuttosport su Atalanta-Inter. Partendo dai voti alti, Akanji viene premiato con 7: "Crea il primo pericolo nell’area dell’Atalanta e (soprattutto) dietro è inappuntabile anche quando si tratta di difendere a campo aperto". 7 anche per Lautaro, autore del gol vittoria: "Timbra puntualmente il cartellino con l’Atalanta con una sapiente stoccata su assist di Esposito (8° gol in carriera ai bergamaschi, 13ª rete stagionale, la 30ª nel 2025 e numero 166 in nerazzurro)".