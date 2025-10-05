Ottiene la sufficienza il direttore di gara di Inter-Cremonese sul Corriere dello Sport di oggi. Questo il giudizio complessivo: "Partita molto facile per Feliciani, alla seconda gara di fila dopo Roma-Verona (giusta-mente premiato dopo aver graziato Akpa Akpro, ormai non conta più nulla). Lascia qualcosa sul campo sia dal punto di vista disciplinare che tecnico (sarà anche stato fuori area, ma Sucic su Bonazzoli è fallo, no?). Quando poi ci spiegheranno perché l’interferenza sul portiere va bene se è a 30 cm, ma se il tiro arriva da lontano non vale non sarà mai troppo tardi".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora CdS – Moviola Inter, il 3-0 contro lo spirito del calcio. Ma i nerazzurri non c’entrano
ultimora
CdS – Moviola Inter, il 3-0 contro lo spirito del calcio. Ma i nerazzurri non c’entrano
Il giudizio del quotidiano sull'operato dell'arbitro e in generale su una regola che secondo i colleghi presenta un'incongruenza
Focus, quindi, anche sull'episodio specifico. Si legge ancora: "Dicevamo del 3-0: sul tiro, di Dimarco, Lautaro è in chiara posizione irregolare, passa (a distanza, ma pur sempre sulla direttrice pallone-portiere) davanti a Silvestri, l’argentino fra l’altro salta per far passare il pallone. Silvestri alza subito il braccio, segno chiaro che è stato disturbato da Lautaro (che a sua volta guarda subito l’assistente). Gol, invece, buono. L’Inter non c’entra nulla, è già successo svariate volte quest’anno: ma è contro lo spirito del calcio".
© RIPRODUZIONE RISERVATA