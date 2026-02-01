Chi entra dà tutto perché Chivu ha contribuito a tenere tutti sul pezzo: il primo posto dei nerazzurri è anche merito di chi non parte da titolare

I gol che arrivano dalla panchina. Ne ha parlato oggi il Corriere dello Sport sottolineando che quello di Diouf è solo uno dei tanti contributi arrivati dalle riserve nerazzurre. E il merito è ovviamente loro ma anche di Chivu"che sta confermando di leggere con lucidità le partite per dare un contributo fondamentale grazie ai cambi".

"Al momento i nerazzurri infatti sono la squadra con la partecipazione ai gol più alta in Serie A da parte dei subentrati, grazie a 7 gol e 11 assist. Allargando la lente d’ingrandimento a tutte le competizioni il contributo della panchina sale a 9 gol e 13 assist, testimoniando l’importanza di poter sfruttare nel migliore dei modi una rosa ampia di fronte a un calendario così intasato", spiega il quotidiano sportivo.

Ha segnato Diouf con il Borussia, ma pure la gara con il Pisa l'Inter l'aveva vinta con gli uomini entrati in campo in un secondo momento. Dimarco era in panchina quando è subentrato a Luis Henrique e ha fatto segnare e segnato. Dieci giorni prima con il Lecce, il jolly era stato Espositoche aveva segnato il gol partita a dieci minuti dalla fine. Era stato decisivo anche con il raddoppio a Cagliari e Thuram aveva segnato con il Parma dopo essere entrato dalla panchina.

"Il pezzo di bravura di Chivu non si lega solo alla possibilità di attingere da una panchina così ricca di qualità come quella dell’Inter, ma anche alle sue letture tattiche a gara in corso che già si erano palesate nella passata stagione a Parma, quando nelle 13 partite sulla panchina dei ducali aveva propiziato con le sostituzioni ben 9 reti. E i nerazzurri se lo ricordano bene, visto che nel 2-2 subito in rimonta al Tardini lo zampino nel secondo tempo era stato quello dei subentrati Bernabé e Ondrejka. Dunque per la sfida di oggi la Cremonese è avvisata e in caso di necessità qualsiasi scelta di Chivu potrebbe cambiare il match da così a così", ha concluso.

