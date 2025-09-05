"Barella l'altra sera non ha fatto una buona partita, ma ora mettermi a fare le pulci a Barella mi sembra una cretinata di proporzioni bibliche. Siccome ho sentito tanti che iniziano a puntare il dito su Barella, dico che la squadra tutta ha giocato male contro l'Udinese, il peggiore è stato Calhanoglu davanti alla difesa, inutile che ci giriamo intorno. Barella, se non altro, anche se con degli errori, si è dannato l'anima, ha corso, si è sbattuto. Cerchiamo di non iniziare a fare le pulci a capisaldi come lui, da cui dovremmo ripartire. Trovatemi giocatori come lui: se gli girano le scatole, prende e se ne va, poi tutti a dire che siamo stupidi a venderlo".