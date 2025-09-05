Nell'ultima puntata di Inter Connection, in onda su Telelombardia, Alfio Musmarra è tornato sulla sconfitta dell'Inter a San Siro contro l'Udinese domenica sera. Ecco le sue dichiarazioni:
Musmarra: “Inter, prendersela con Barella è una cretinata biblica. C’è un aspetto che…”
"Barella l'altra sera non ha fatto una buona partita, ma ora mettermi a fare le pulci a Barella mi sembra una cretinata di proporzioni bibliche. Siccome ho sentito tanti che iniziano a puntare il dito su Barella, dico che la squadra tutta ha giocato male contro l'Udinese, il peggiore è stato Calhanoglu davanti alla difesa, inutile che ci giriamo intorno. Barella, se non altro, anche se con degli errori, si è dannato l'anima, ha corso, si è sbattuto. Cerchiamo di non iniziare a fare le pulci a capisaldi come lui, da cui dovremmo ripartire. Trovatemi giocatori come lui: se gli girano le scatole, prende e se ne va, poi tutti a dire che siamo stupidi a venderlo".
"L'aspetto per me è un altro: per una squadra dove non è stato preso un titolare in difesa, con un'età media ancora più alta, secondo me alzare il pressing di 30 metri è un suicidio. Sarebbe stato fondamentale prendere un difensore veloce. Piuttosto abbassati, alzarti in questo momento è un suicidio tattico".
