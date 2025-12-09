Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato così del mancato arrivo di Cesc Fabregas in estate sulla panchina dell'Inter

Marco Astori Redattore 9 dicembre - 17:30

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, nel corso del suo intervento ai microfoni del podcast Numer1, ha parlato così del mancato arrivo di Cesc Fabregas in estate sulla panchina dell'Inter: "Ausilio ha parlato con Fabregas che gli ha detto "non vengo, sto a Como".

Avevano tre scelte: De Zerbi, ma lui no perché Marotta non lo voleva. Ma erano lui, Chivu e Fabregas: quando Ausilio ha parlato con Cesc, lui gli ha detto che sarebbe rimasto. Poi fai i sondaggi e trai le tue conclusioni.

Fabregas aveva parlato con Roma e Bayer dando una sorta disponibilità di massima che pou ha ritrattato. Io parlavo col ds Ludi che mi diceva "vai tranquillo, resta, è troppo legato qui". E non ha neanche preso in considerazione l'Inter".