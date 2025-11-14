FC Inter 1908
Zazzaroni e il commento alle parole di Marotta su Mou: “Con tutto il rispetto cosa? Ogni tanto…”

Zazzaroni e il commento alle parole di Marotta su Mou: “Con tutto il rispetto cosa? Ogni tanto…” - immagine 1
Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha commentato sui social le parole del presidente dell'Inter Marotta
Zazzaroni e il commento alle parole di Marotta su Mou: “Con tutto il rispetto cosa? Ogni tanto…”- immagine 2

Marotta oggi: "Mi meraviglio che le persone si siano sorprese della bravura di Cristian. L'abbiamo scelto perché rappresenta valori importanti, c'è stato il coraggio di andare controcorrente anche a livello mediatico. Qualcuno addirittura evocava #Mourinho, che con tutto il rispetto... Se non avessi avuto coraggio mi sarei pentito".

Con tutto il rispetto cosa? Ogni tanto bisognerebbe frenare...

