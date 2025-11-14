Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha commentato sui social le parole del presidente dell'Inter Marotta
Marotta oggi: "Mi meraviglio che le persone si siano sorprese della bravura di Cristian. L'abbiamo scelto perché rappresenta valori importanti, c'è stato il coraggio di andare controcorrente anche a livello mediatico. Qualcuno addirittura evocava #Mourinho, che con tutto il rispetto... Se non avessi avuto coraggio mi sarei pentito".
Con tutto il rispetto cosa? Ogni tanto bisognerebbe frenare...
