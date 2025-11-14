Marotta oggi: "Mi meraviglio che le persone si siano sorprese della bravura di Cristian. L'abbiamo scelto perché rappresenta valori importanti, c'è stato il coraggio di andare controcorrente anche a livello mediatico. Qualcuno addirittura evocava #Mourinho, che con tutto il rispetto... Se non avessi avuto coraggio mi sarei pentito".