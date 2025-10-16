Nessun ritiro, anzi. Radja Nainggolan non ha nessuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Intervistato da Sudinfo, l'ex centrocampista dell'Inter dichiara di divertirsi ancora in campo: "So che quando finalmente smetterò, mi mancherà il calcio. Ho già avuto quella sensazione quando ho dovuto fermarmi per sette mesi. Ma questa non è la mia ultima stagione perché voglio ancora giocare. Finché mi divertirò in campo, finché mi sentirò bene fisicamente e a livello competitivo, continuerò", dice il Ninja che attualmente milita nel Lokeren, squadra della Challenger Pro League.

Tra momenti di gloria e battute d'arresto, Nainggolan non si pente di nulla quando guarda indietro. "Ho avuto una grande carriera. Sono contento di tutto ciò che ho realizzato. Non cambierei nulla di ciò che ho vissuto. Fuori dal campo, ognuno fa quello che vuole. Non giudicherei mai la vita di nessuno. Ciò che contava per me era essere un esempio in campo e avere una mentalità vincente".