Tancredi Palmeri, giornalista, in un video sul suo canale YouTube, ha commentato così il mancato mercato in entrata dell'Inter a gennaio: "La domanda è: ma dove sono i 40 milioni che aveva in pancia l'estate scorsa? Che fine hanno fatto? Perché qua non è l'accusa ad Ausilio e a Marotta, l'accusa è ad Oaktree. Dove sono sti milioni?