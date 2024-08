È iniziata malissimo l'avventura di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. All'esordio in campionato, gli azzurri hanno trovato la sconfitta sul campo del Verona, un netto 3-0 che non ammette repliche. Dopo la debacle del Bentegodi, è emerso con forza la necessità di avere rinforzi dal mercato. "Il paradosso è che il mercato è solo uno dei problemi. Conte non deve incidere solo in campo, così come ha immaginato all’inizio, dovrà andare dritto al cuore e all’anima di una squadra che evidentemente non ha ancora superato lo choc della scorsa stagione: tre allenatori, un decimo posto, la disperazione di qualcuno, la voglia di fuga di altri", sottolinea il Corriere della Sera.