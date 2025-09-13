"Juve-Inter 4-3, La Juve non smette di crederci e porta a casa 3 punti importantissimi, l’Inter gioca un secondo tempo di grande pressione ma rovina tutto con una fase difensiva inaccettabile, riassunta da una statistica impietosa: 4 tiri in porta, 4 gol subìti. Un disastro". Fabrizio Biasin, in un post su X, fotografa l'ennesima serataccia della 'fase difensiva' dell'Inter, un continuo con la scorsa stagione quand spesso i nerazzurri hanno rovinato, per i troppi gol incassati, gare in cui avevano creato e costuito più dell'avversario. Una scena che continua a ripetersi e sulla quale Chivu dovrà intervenire a stretto giro per non perdere troppi punti e troppe occasioni.

Sulla gara contro i bianconeri, il giornalista ha anche aggiunto in un altro post: "L’Inter non ha perso perché ha ancora la testa a Monaco, ma perché a differenza della Juvesi è addormentata nei 10 minuti decisivi, ovvero quando stava vincendo. La finale di Champions era e resta una mazzata, ma l'errore peggiore che si possa fare è trasformarla in un alibi".