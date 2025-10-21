Un gol voluto, cercato, che scaccia via gli incubi dopo alcune occasioni sprecate. Pio Esposito ha trovato contro l'Union Saint-Gilloise la sua prima rete in Champions League, a coronamento della solita prestazione generosa, impreziosita anche dall'assist per Lautaro.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Esposito nella storia dell’Inter: è il terzo marcatore più giovane di sempre in Champions
ultimora
Esposito nella storia dell’Inter: è il terzo marcatore più giovane di sempre in Champions
L'attaccante nerazzurro contro l'Union Saint-Gilloise ha segnato il suo primo gol nella massima competizione europea
Con questo gol Pio Esposito sale sul podio dei più giovani marcatori della storia dell'Inter in Champions League: a 20 anni, 3 mesi e 23 giorni il gioiellino classe 2005 è ora terzo in questa speciale classifica, dietro solamente a Balotelli (18 anni, 2 mesi, 23 giorni) e Martins (18 anni, 4 mesi, 19 giorni), e mettendosi alle spalle Ventola (20 anni, 4 mesi, 27 giorni).
© RIPRODUZIONE RISERVATA