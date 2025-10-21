FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Esposito nella storia dell’Inter: è il terzo marcatore più giovane di sempre in Champions

ultimora

Esposito nella storia dell’Inter: è il terzo marcatore più giovane di sempre in Champions

Esposito nella storia dell’Inter: è il terzo marcatore più giovane di sempre in Champions - immagine 1
L'attaccante nerazzurro contro l'Union Saint-Gilloise ha segnato il suo primo gol nella massima competizione europea
Fabio Alampi Redattore 

Un gol voluto, cercato, che scaccia via gli incubi dopo alcune occasioni sprecate. Pio Esposito ha trovato contro l'Union Saint-Gilloise la sua prima rete in Champions League, a coronamento della solita prestazione generosa, impreziosita anche dall'assist per Lautaro.

Esposito nella storia dell’Inter: è il terzo marcatore più giovane di sempre in Champions- immagine 2
Getty Images

Con questo gol Pio Esposito sale sul podio dei più giovani marcatori della storia dell'Inter in Champions League: a 20 anni, 3 mesi e 23 giorni il gioiellino classe 2005 è ora terzo in questa speciale classifica, dietro solamente a Balotelli (18 anni, 2 mesi, 23 giorni) e Martins (18 anni, 4 mesi, 19 giorni), e mettendosi alle spalle Ventola (20 anni, 4 mesi, 27 giorni).

Leggi anche
Lautaro, 2025 da sogno in Champions League: 11 gol in 10 partite giocate, nessuno come lui
Sky – Inter, momento di preoccupazione nel riscaldamento per Dumfries: cos’è successo

© RIPRODUZIONE RISERVATA