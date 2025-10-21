Con questo gol Pio Esposito sale sul podio dei più giovani marcatori della storia dell'Inter in Champions League: a 20 anni, 3 mesi e 23 giorni il gioiellino classe 2005 è ora terzo in questa speciale classifica, dietro solamente a Balotelli (18 anni, 2 mesi, 23 giorni) e Martins (18 anni, 4 mesi, 19 giorni), e mettendosi alle spalle Ventola (20 anni, 4 mesi, 27 giorni).