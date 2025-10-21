Prosegue il 2025 di Lautaro Martinez in Champions League: l'attaccante argentino sta trascinando l'Inter in Europa a suon di reti, e anche con l'Union Saint-Gilloise non poteva mancare l'appuntamento con il gol. Con quello segnato ai belgi sono diventati ben 11 nelle ultime 10 partite giocate, una media di più di uno a gara.
Un filotto iniziato il 22 gennaio contro lo Sparta Praga, proseguito con la tripletta al Monaco e impreziosito dai due centri contro il Bayern Monaco e quello nella semifinale di ritorno contro il Barcellona. Un rendimento da top assoluto, un'autentica sentenza: avversari europei avvisati.
22/01/25: Sparta Praga-Inter, 1 gol
29/01/25: Inter-Monaco, 3 gol
05/03/25: Feyenoord-Inter, 1 gol
08/04/25: Bayern Monaco-Inter, 1 gol
16/04/25: Inter-Bayern Monaco, 1 gol
30/04/25, Barcellona-Inter, 0 gol
06/05/25: Inter-Barcellona, 1 gol
31/05/25: PSG-Inter, 0 gol
30/09/25: Inter-Slavia Praga, 2 gol
21/10/25: Union SG-Inter, 1 gol
