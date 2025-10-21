FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Lautaro, 2025 da sogno in Champions League: 11 gol in 10 partite giocate, nessuno come lui

ultimora

Lautaro, 2025 da sogno in Champions League: 11 gol in 10 partite giocate, nessuno come lui

Lautaro, 2025 da sogno in Champions League: 11 gol in 10 partite giocate, nessuno come lui - immagine 1
L'attaccante argentino sta trascinando l'Inter in Europa a suon di reti: numeri da top assoluto, una sentenza
Fabio Alampi Redattore 

Prosegue il 2025 di Lautaro Martinez in Champions League: l'attaccante argentino sta trascinando l'Inter in Europa a suon di reti, e anche con l'Union Saint-Gilloise non poteva mancare l'appuntamento con il gol. Con quello segnato ai belgi sono diventati ben 11 nelle ultime 10 partite giocate, una media di più di uno a gara.

Lautaro, 2025 da sogno in Champions League: 11 gol in 10 partite giocate, nessuno come lui- immagine 2
Getty Images

Un filotto iniziato il 22 gennaio contro lo Sparta Praga, proseguito con la tripletta al Monaco e impreziosito dai due centri contro il Bayern Monaco e quello nella semifinale di ritorno contro il Barcellona. Un rendimento da top assoluto, un'autentica sentenza: avversari europei avvisati.

Lautaro, 2025 da sogno in Champions League: 11 gol in 10 partite giocate, nessuno come lui- immagine 3
Getty Images

22/01/25: Sparta Praga-Inter, 1 gol

29/01/25: Inter-Monaco, 3 gol

05/03/25: Feyenoord-Inter, 1 gol

08/04/25: Bayern Monaco-Inter, 1 gol

16/04/25: Inter-Bayern Monaco, 1 gol

30/04/25, Barcellona-Inter, 0 gol

06/05/25: Inter-Barcellona, 1 gol

31/05/25: PSG-Inter, 0 gol

30/09/25: Inter-Slavia Praga, 2 gol

21/10/25: Union SG-Inter, 1 gol

Leggi anche
Sky – Inter, momento di preoccupazione nel riscaldamento per Dumfries: cos’è successo
Capello: “Chivu bravo ad entrare in punta di piedi e non come una ruspa. E dopo la Juve...

© RIPRODUZIONE RISERVATA