L'attaccante argentino sta trascinando l'Inter in Europa a suon di reti: numeri da top assoluto, una sentenza

Prosegue il 2025 di Lautaro Martinez in Champions League: l'attaccante argentino sta trascinando l'Inter in Europa a suon di reti, e anche con l'Union Saint-Gilloise non poteva mancare l'appuntamento con il gol. Con quello segnato ai belgi sono diventati ben 11 nelle ultime 10 partite giocate, una media di più di uno a gara.