Marco Macca Redattore 27 settembre 2025 (modifica il 27 settembre 2025 | 16:32)

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match di San Siro contro il Milan. Ecco le sue dichiarazioni:

Allegri l'ha battezzato come primo big-match, per voi è il secondo ma col City è stata una gara condizionata. E' una verifica seria per voi? — "Quando giochi con squadre come Milan, Inter o Juventus sono sempre big-match, parliamo di squadre con storia, tradizione, palmares di tutto rispetto e ogni anno partecipano per puntare al massimo. Abbiamo sempre rispetto di tutti, da loro alle neo-promosse, saranno sempre gare difficili, ma anche una bella vetrina San Siro per i ragazzi e ci giocheremo la partita".

Milan come il Napoli dell'anno scorso senza coppe. Si diceva Napoli favorito senza coppe, quest'anno il Milan è favorito per lo stesso motivo? — "Non si tratta di essere favoriti o meno, ognuno dice la sua. Io trovavo folle chi ci dava favorito visto che eravamo arrivati decimi, fuori dalle coppe, con problematiche serie, non do del favorito a nessuno, so solo - e ribadisco - che Milan, Inter e Juve per storia, tradizione, ingaggi, valore patrimoniale, hanno sempre scritto pagine importanti nella storia. Sono squadre forti, poi favorito o meno sono giochini che lascio ai media, pensiamo a concentrarci".

Presto per definirla gara Scudetto? — "Concentriamoci sulla partita, è la quinta, altra definizione è molto affrettato, c'è una stagione da giocare per tutti. Chi favorito, chi meno, Scudetto o no, il tempo dirà. Noi vogliamo fare il nostro, come il Milan, ogni squadra vorrà fare del suo meglio e ne vince una, le altre si contenderanno la Champions e l'Europa. Vedo comunque grande equilibrio e bisognerà aspettare almeno un girone per capire la situazione".

(Fonte: TMW)