«Avevo perso due finali e la terza è andata bene, sono contento per me e il Napoli. Abbiamo dimostrato di volerla più degli altri: abbiamo dimostrato che con questo spirito e atteggiamento possiamo giocarcela con chiunque. Aperto un ciclo? Più vinci e più ti viene voglia di farlo. Dopo lo scudetto volevamo vincere questo trofeo, lo volevamo tanto, abbiamo dimostrato di volerlo a tutti i costi». Così Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato della vittoria della Supercoppa Italiana.