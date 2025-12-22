«Avevo perso due finali e la terza è andata bene, sono contento per me e il Napoli. Abbiamo dimostrato di volerla più degli altri: abbiamo dimostrato che con questo spirito e atteggiamento possiamo giocarcela con chiunque. Aperto un ciclo? Più vinci e più ti viene voglia di farlo. Dopo lo scudetto volevamo vincere questo trofeo, lo volevamo tanto, abbiamo dimostrato di volerlo a tutti i costi». Così Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato della vittoria della Supercoppa Italiana.
Napoli, Di Lorenzo: “Dimostrato di potercela giocare con tutti. Posta la base del 2026”
Le parole del difensore e capitano azzurro dopo la vittoria della Supercoppa Italiana contro il Bologna
-C'è la possibilità di promettere qualcosa per il 2026 perché il Napoli può dire qualcosa anche in CL?
Abbiamo avuto momenti di black-out in CL ma abbiamo dimostrato con Milan e Bologna che se abbiamo questo atteggiamento possiamo giocarcela con chiunque come ho detto. Questa è la base del 2026, ci rituffiamo nel campionato con l'entusiasmo che scaturisce da questa vittoria. Siamo contenti di vedere felici chi lavora con noi, fisioterapisti, magazzinieri, gente che è di Napoli e ci tiene a vincere.
