ultimora

UFFICIALE – Napoli, si ferma per Lobotka: infortunio muscolare, le condizioni

Il comunicato del club partenopeo, che ha annunciato lo stop del centrocampista slovacco a tre giorni da Napoli-Juventus
Il Napoli perde Stanislav Lobotka. Attraverso un comunicato ufficiale, il club partenopeo ha annunciato il forfait del centrocampista slovacco.

"Stanislav Lobotka, nel corso dell'attivazione pre-gara di ieri, ha riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".

Fonte: Sito ufficiale SSC Napoli

 

