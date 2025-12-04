Il Napoli perde Stanislav Lobotka. Attraverso un comunicato ufficiale, il club partenopeo ha annunciato il forfait del centrocampista slovacco.
UFFICIALE – Napoli, si ferma per Lobotka: infortunio muscolare, le condizioni
Il comunicato del club partenopeo, che ha annunciato lo stop del centrocampista slovacco a tre giorni da Napoli-Juventus
"Stanislav Lobotka, nel corso dell'attivazione pre-gara di ieri, ha riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".
Fonte: Sito ufficiale SSC Napoli
