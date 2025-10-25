Una delle immagini di Napoli-Inter di questa sera è sicuramente il parapiglia scoppiato tra i giocatori nerazzurri e Antonio Conte

Marco Astori Redattore 25 ottobre - 21:21

Una delle immagini di Napoli-Inter di questa sera è sicuramente il parapiglia scoppiato nel corso del secondo tempo tra i giocatori nerazzurri e Antonio Conte. Davide Bernardi, bordocampista DAZN, ha raccontato così quegli attimi: "Quello che posso spoilerarvi è come quel confronto nasce.

Tutto nasce da un contrasto su Dumfries che per Conte non è fallo: non la prende benissimo, secondo lui è una sceneggiata. Manda a quel paese e invita l'olandese a rialzarsi e Dumfries quando si alza lo guarda e gli sorride, gli dice qualcosa in modo sarcastico probabilmente per smorzare i toni.

Ma Dumfries preso dall'adrenalina non smorza nulla e a sua volta manda a quel paese Conte e gli va incontro: e lì la scintilla diventa un incendio, con anche lo scatto di Lautaro Martinez", ha raccontato.