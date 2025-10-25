Rigore Napoli, Condò: “Mariani lo dà senza vederlo. Da quando esiste il VAR…”

"Dovremo parlare dell'episodio che ha orientato la gara e ne parleremo parecchio", ammette Paolo Condò sul rigore per il Napoli

"Dovremo parlare dell'episodio che ha orientato la gara e ne parleremo parecchio. Il titolo della partita è: la vittoria del doppio Napoli, a parte Milinkovic-Savic era la squadra dell'anno scorso"

"Rigore Napoli? L'unica spiegazione è che ci sia stato l'intervento del guardalinee e poi il VAR non ha cambiato la decisione. Da quando esiste il VAR, gli interventi dei guardalinee in aiuto sono diventati una rarità, il fatto che sia capitato in Napoli-Inter...