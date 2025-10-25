Napoli-Inter, clamorosa lite Conte-Lautaro. Ecco cosa è successo

Durante la gara del Maradona l'episodio sul due a uno con una lite che si è innescata nei pressi della panchina dell'allenatore azzurro ed è continuata in campo

Eva A. Provenzano Caporedattore 25 ottobre 2025 (modifica il 25 ottobre 2025 | 19:51)

La partita tra Napoli e Inter è già sul due a uno quando arriva il giallo per Antonio Conte. Arriva dopo un diverbio che nasce vicino alla panchina. I bordocampisti di DAZN segnalano una discussione tra la panchina azzurra e Dumfries con l'olandese beccato che replica. Quella la miccia di una ressa che si innesca in mezzo al campo tra l'allenatore avversario e Lautaro che era arrivato in soccorso del compagno. Le telecamere inquadrano l'argentino mentre mima il gesto del "parlate, parlate" e mima poi anche il gesto della paura.

L'allenatore del Napoli, Antonio Conte che lo chiama da bordo campo gli risponde e dal labiale sembra dire 'paura sto caz..." con Lele Oriali vicino a lui che prova a contenerlo, ma senza troppo successo.

Una situazione che mostra quanto sia ancora accesa la rivalità tra le due squadre che si sono contese lo scudetto nella scorsa stagione, con l'una che ha vinto sull'altra con un punto di differenza. E a scaldare gli animi questa sera anche l'episodio del primo tempo che ha portato ad un rigore inesistente per la squadra dell'ex allenatore nerazzurro, che ha sbloccato la partita e ha surriscaldato gli animi.

I due, che si erano salutati a inizio partita, avevano discusso davanti alle telecamere anche quando Conte allenava l'Inter: al momento della sostituzione Lautaro si era arrabbiato vistosamente e il tecnico gli aveva urlato "fenomeno". Un episodio rientrato poi alla Pinetina con un siparietto tra i due che annunciava la pace fatta.