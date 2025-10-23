Il telecronista ha detto la sua sulla formazione nerazzurra e sul momento che sta vivendo tra campionato e Champions

Eva A. Provenzano 23 ottobre 2025

«Se vincesse a Napoli l'Inter poi volerebbe». Così Fabio Caressa, su Skysport, durante la trasmissione After Party, ha parlato dell'Inter e del suo momento dopo la vittoria contro la Roma e quella in Champions contro l'Union.

«Mi piace tantissimo Esposito, ma si è mangiato due gol clamorosi. Nessuno ha ricordato però i due gol contro l'Union e questo vuol dire che gli stiamo dando fiducia, però... Se li avesse sbagliati Taremi? Eh sì, è così. Ha fatto subito bene al Mondiale». Il giornalista ha parlato anche del Napoli, prossima rivale della formazione di Chivu.

Queste le sue parole sulla formazione di Conte: «Quando un gruppo vince succede che in quello che fa cerca le emozioni dell'ultima giornata nella prima giornata della stagione seguente. Entrano nuovi giocatori al Napoli, ma ci sono equilibri in un gruppo di atteggiamenti e comportamenti che Conte ha detto che si sono un po' persi. I vecchi non sono riusciti a trasmettere ai nuovi il suo pensiero e i nuovi non si sono inseriti in un contesto che per Conte è tutti insieme vinciamo e da soli perdiamo. Non prende in considerazione gli egoismi. Sicuramente quelle parole sono un messaggio ai suoi, messaggio che comunque arriva dopo una sconfitta per sei a due», ha detto anche il giornalista sul Napoli, prossima rivale dell'Inter in campionato.

«Conte quando vive momenti difficili, storicamente, cambia. Secondo me con l'Inter cambia e giocherà De Bruyne centrale, Mctominay gioca nel suo ruolo e gioca l'esterno sinistro. Credo che de Bruyne ha come caratteristica principale l'assist. Come gioca nel Napoli non riesce ad essere assist man e ad essere decisivo».

