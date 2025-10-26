Il giorno dopo Napoli-Inter, la Gazzetta dello Sport analizza i casi da moviola. Il quotidiano boccia l'arbitro Mariani (4), ecco la motivazione: "Al 12’, Lautaro da giallo su Buongiorno: graziato. Al 29’, l’abbaglio: Mkhitaryan impatta la gamba allargata di Di Lorenzo ma è tutto lieve, da rigorino. Mariani prosegue, dopo 8” si gira e assegna il rigore: “soffiata” del 1° assistente Bindoni, non da rigore ma col Var che non interviene e avalla".
La Gazzetta dello Sport analizza i casi da moviola della gara del Maradona
"Al 42’ giallo a Di Lorenzo (ok) e così a Gilmour su Bonny. All’11’ st, Buongiorno ha il braccio alato, larghissimo: Mariani non vede, serve il Var. Un rigore che è un abbaglio, un altro (questo reale) non visto, un giallo mancante. Reduce dalla finale del Mondiale U20, con Bindoni (ieri suggeritore): arbitra in differita".
