FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Gds – Napoli-Inter, moviola: rigore su Di Lorenzo un abbaglio. Mariani arbitra in differita

ultimora

Gds – Napoli-Inter, moviola: rigore su Di Lorenzo un abbaglio. Mariani arbitra in differita

Gds – Napoli-Inter, moviola: rigore su Di Lorenzo un abbaglio. Mariani arbitra in differita - immagine 1
La Gazzetta dello Sport analizza i casi da moviola della gara del Maradona
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Gds – Napoli-Inter, moviola: rigore su Di Lorenzo un abbaglio. Mariani arbitra in differita- immagine 2

Il giorno dopo Napoli-Inter, la Gazzetta dello Sport analizza i casi da moviola. Il quotidiano boccia l'arbitro Mariani (4), ecco la motivazione: "Al 12’, Lautaro da giallo su Buongiorno: graziato. Al 29’, l’abbaglio: Mkhitaryan impatta la gamba allargata di Di Lorenzo ma è tutto lieve, da rigorino. Mariani prosegue, dopo 8” si gira e assegna il rigore: “soffiata” del 1° assistente Bindoni, non da rigore ma col Var che non interviene e avalla".

Gds – Napoli-Inter, moviola: rigore su Di Lorenzo un abbaglio. Mariani arbitra in differita - immagine 1
Getty Images

"Al 42’ giallo a Di Lorenzo (ok) e così a Gilmour su Bonny. All’11’ st, Buongiorno ha il braccio alato, larghissimo: Mariani non vede, serve il Var. Un rigore che è un abbaglio, un altro (questo reale) non visto, un giallo mancante. Reduce dalla finale del Mondiale U20, con Bindoni (ieri suggeritore): arbitra in differita".

(Gazzetta dello Sport)

Leggi anche
Chivu la vera novità. Conte, allusioni poco opportune. Fu proprio lui che a Dortmund…
L’Inter resta la più temibile anti-Inter. La battaglia di Chivu è la stessa di Inzaghi

© RIPRODUZIONE RISERVATA