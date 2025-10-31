Roberto Scarpini, ospite a Telelombardia, è tornato sull'episodio del rigore completamente inventato e assegnato da Mariani al Napoli durante la sfida con l'Inter.
Tra i protagonisti delle proteste, anche Francesco Acerbi, che nel tunnel all'intervallo ha parlato proprio con Mariani.
"Quando stanno rientrando in campo dopo la fine del primo tempo, i giocatori dell'Inter vedono arrivare Mariani. E Acerbi inizia a parlare con Mariani e gli dice proprio: guarda che l'abbiamo rivisto negli spogliatoi. Ma che rigore hai dato? L'abbiamo visto negli spogliatoi e hai dato un rigore che non c'era assolutamente"
