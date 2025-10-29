L'Inter che affronterà questa sera la Fiorentina non dovrebbe discostarsi troppo dalla formazione scesa in campo sabato al Maradona contro il Napoli. Chivu non fa grosso turnover e conferma la linea difensiva con Akanji, Acerbi che dovrebbe aver vinto il ballottaggio con De Vrij e Bastoni. Reclama spazio Bisseck che ha qualche chance di poter partire titolare.