L'Inter che affronterà questa sera la Fiorentina non dovrebbe discostarsi troppo dalla formazione scesa in campo sabato al Maradona contro il Napoli. Chivu non fa grosso turnover e conferma la linea difensiva con Akanji, Acerbi che dovrebbe aver vinto il ballottaggio con De Vrij e Bastoni. Reclama spazio Bisseck che ha qualche chance di poter partire titolare.
Sulle fasce dovrebbero esserci Dumfries e Dimarco, anche se Carlos Augusto, a riposo col Napoli potrebbe insidiare il laterale azzurro. In mediana tocca ancora a Barella e Calhanoglu. Al posto dell'infortunato Mkhitaryan dovrebbe esserci Sucic, in vantaggio su Zielinski.
In attacco Lautaro partirà ancora una volta dal 1'. Al suo fianco dovrebber aver vinto Esposito il ballottaggio con Bonny, pronto a entrare a gara in corso.
