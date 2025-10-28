FC Inter 1908
Rigore Napoli, l’audio VAR. Bindoni: “È rigore!”. Da Lissone: “Non possiamo levarlo perché…”

Nella puntata settimanale di Open VAR, è stato fatto ascoltare l'audio tra arbitro, assistenti e operatori di Lissone sul rigore concesso al Napoli
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Nella puntata settimanale di Open VAR, è stato fatto ascoltare l'audio tra arbitro, assistenti e operatori di Lissone sul rigore concesso al Napoli contro l'Intersul presunto intervento di Mkhitaryan su Di Lorenzo. Ecco lo scambio.

Sala VAR: "Nulla, poi verifichiamolo però".

Mariani: "Ho visto ragazzi".

Assistente: "Occhio è rigore, occhio è rigore".

Mariani: "Sei sicuro?".

Assistente: "E' rigore, è rigore, è rigore".

Sala VAR: "Verifichiamo. Qui sicuramente da dietro lo prende, parliamo di Mkhitaryan. E' vero che si frappone, ma si frappone per una ricerca... Lui non allarga la gamba per guadagnare uno spazio che non è del pallone, bensì la allarga per la protezione del pallone anche. Dobbiamo vedere solo cosa fa Mkhitaryan. Beh comunque, comunque... Guarda il viso di Di Lorenzo è sul pallone che sta andando al tiro. Ragazzi non possiamo levarlo perché c'è un contatto e non possiamo entrare nell'intensità del contatto e quindi la dinamica è che lui non si allarga per cercare... Lui cerca solo per proteggere il pallone. Il rigore è confermato, il fallo è di Mkhitaryan: se ti dicono che Di Lorenzo allarga la gamba, non la allarga e protegge il pallone. Mkhitaryan in pratica lo prende da dietro sul polpaccio".

 

