Sala VAR: "Verifichiamo. Qui sicuramente da dietro lo prende, parliamo di Mkhitaryan. E' vero che si frappone, ma si frappone per una ricerca... Lui non allarga la gamba per guadagnare uno spazio che non è del pallone, bensì la allarga per la protezione del pallone anche. Dobbiamo vedere solo cosa fa Mkhitaryan. Beh comunque, comunque... Guarda il viso di Di Lorenzo è sul pallone che sta andando al tiro. Ragazzi non possiamo levarlo perché c'è un contatto e non possiamo entrare nell'intensità del contatto e quindi la dinamica è che lui non si allarga per cercare... Lui cerca solo per proteggere il pallone. Il rigore è confermato, il fallo è di Mkhitaryan: se ti dicono che Di Lorenzo allarga la gamba, non la allarga e protegge il pallone. Mkhitaryan in pratica lo prende da dietro sul polpaccio".