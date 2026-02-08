Condò: “Napoli, vittoria capitale a Genova. Targa Inter è lontana, ma…”

Il commento del giornalista dopo la vittoria della formazione di Conte contro la squadra di De Rossi agguantata in extremis con un rigore a favore

Eva A. Provenzano Caporedattore 8 febbraio - 00:03

Paolo Condò, su Skysport, ha commentato la vittoria in extremis del Napoli a Genova contro i rossoblù di De Rossi e ha sottolineato: «Una vittoria di capitale importanza quella contro il Genoa. Capitale perché anche se la targa dell'Inter è lontana resti in piena corsa per i primi quattro posti, assieme alla Coppa Italia anche se ci sarà una gara dura, quella contro il Como che arriva in casa di una squadra disastrata.

«Per arrivare tra le prime quattro, in una classifica nella quale ai primi sei posti ci sono sei squadre competitive per quel traguardo, sono tre punti d'oro», ha aggiunto il giornalista. Che poi ha commentato anche gli episodi che hanno caratterizzato la gara di Marassi.

«Per me non c'è il secondo giallo che porta all'espusione di Juan Jesus e non c'è il calcio di rigore dato al Napoli. C'è un tocco, due scarpe che si toccano e c'è un'accentuazione evidente di Vergara. Che momento è per il Napoli?», ha aggiunto.

(Fonte: SS24)