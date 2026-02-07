Giovanni Capuano, con un tweet pubblicato su X, ha commentato il calcio di rigore assegnato al Napoli nel recupero del match contro il Genoa che sta facendo tanto discutere: "Un rigore che è anche meno di un rigorino (con Vergara che accentua il leggero contatto sul piede destro) tiene a galla il Napoli a Marassi".
Grandi polemiche per il tiro dal dischetto concesso agli azzurri di Conte per un intervento di Cornet in area
