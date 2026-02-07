FC Inter 1908
Capuano: “Vergara accentua il contatto, per il Napoli ancor meno di un rigorino”

Grandi polemiche per il tiro dal dischetto concesso agli azzurri di Conte per un intervento di Cornet in area
Giovanni Capuano, con un tweet pubblicato su X, ha commentato il calcio di rigore assegnato al Napoli nel recupero del match contro il Genoa che sta facendo tanto discutere: "Un rigore che è anche meno di un rigorino (con Vergara che accentua il leggero contatto sul piede destro) tiene a galla il Napoli a Marassi".

