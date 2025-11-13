In un video sul suo canale YouTube, il giornalista Sandro Sabatini ha commentato la lotta in vetta alla classifica: "Roma da Scudetto? Faccio questa premessa: lo Scudetto non lo si vince da soli, lo deve perdere l'Inter. Anche il Napoli è superiore alla Roma. Vale lo stesso per Milan e Juventus, sono squadre che faranno il massimo ma dipende se lo perde l'Inter, che ha qualcosa in più. Ma i tifosi della Roma fanno bene a sperare e a esaltarsi.

Chivu-Inzaghi? E' normale fare confronti, sfide. Quindi a me fa incavolare chi dice 'Come fai a dire Chivu è meglio di Inzaghi se Inzaghi è stato quattro anni?'. Ho capito, non ce li ha Chivu quattro anni, non sono neanche quattro mesi che allena l'Inter: potrò dire che sta facendo delle cose meglio? L'Inter è uscita disintegrata dalla stagione scorsa ed è riuscita ad aggiustarsi. Con chi? Con Chivu, è la realtà. Sarebbe successo lo stesso con Inzaghi? Non lo so, ma se ragiono come quegli altri dico di no: e chi mi dimostra il contrario? Dove sono le prove".