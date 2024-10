Il CT dell'Olanda Koeman ha scelto gli undici titolari per la sfida contro i tedeschi: presenti De Vrij e Dumfries

Alle 20.45 in quel di Monaco di Baviera, all'Allianz Arena, si sfideranno Germania e Olanda in un match decisivo per il primo posto del Gruppo 3 della Lega A di Nations League.