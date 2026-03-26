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fcinter1908 ultimora Sky – Nazionale, le ultimissime verso l’Irlanda del Nord: cosa filtra sull’impiego di Bastoni

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Sky – Nazionale, le ultimissime verso l’Irlanda del Nord: cosa filtra sull’impiego di Bastoni

Sky – Nazionale, le ultimissime verso l’Irlanda del Nord: cosa filtra sull’impiego di Bastoni - immagine 1
Si avvicina la sfida contro l'Irlanda del Nord di questa sera: ecco le ultimissime sulla formazione della Nazionale da Sky Sport
Alessandro Cosattini Redattore 

Sky – Nazionale, le ultimissime verso l’Irlanda del Nord: cosa filtra sull’impiego di Bastoni- immagine 2
Getty

Si avvicina la sfida contro l'Irlanda del Nord di questa sera, in programma a Bergamo: ecco le ultimissime sulla formazione della Nazionale da Sky Sport.

Sky – Nazionale, le ultimissime verso l’Irlanda del Nord: cosa filtra sull’impiego di Bastoni- immagine 3
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In casa Italia, c'è grande fiducia per l'impiego di Alessandro Bastoni dal 1'. Sensazioni positive attorno al difensore dell'Inter, è atteso dall'inizio al centro della difesa azzurra. Gli altri nerazzurri in campo saranno Barella e Dimarco, panchina in vista invece per Pio Esposito.

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