Si avvicina la sfida contro l'Irlanda del Nord di questa sera, in programma a Bergamo: ecco le ultimissime sulla formazione della Nazionale da Sky Sport.
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fcinter1908 ultimora Sky – Nazionale, le ultimissime verso l’Irlanda del Nord: cosa filtra sull’impiego di Bastoni
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Sky – Nazionale, le ultimissime verso l’Irlanda del Nord: cosa filtra sull’impiego di Bastoni
Si avvicina la sfida contro l'Irlanda del Nord di questa sera: ecco le ultimissime sulla formazione della Nazionale da Sky Sport
In casa Italia, c'è grande fiducia per l'impiego di Alessandro Bastoni dal 1'. Sensazioni positive attorno al difensore dell'Inter, è atteso dall'inizio al centro della difesa azzurra. Gli altri nerazzurri in campo saranno Barella e Dimarco, panchina in vista invece per Pio Esposito.
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