Alle 18 la Turchia scenderà in campo contro la Romania nel playoff per i Mondiali 2026. Una partita da non sbagliare per la squadra turca che, in caso di vittoria, incontrerebbe la vincente di Slovacchia-Kosovo.
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Playoff Mondiali, alle 18 Turchia-Romania: Calhanoglu titolare e capitano
Alle 18 la Turchia scenderà in campo contro la Romania nel playoff per i Mondiali 2026: Montella punta su Calhanoglu dal 1'
Il CT della Turchia Vincenzo Montella non ha dubbi e si affida ad Hakan Calhanoglu, che si prenderà le redini del centrocampo e la fascia da capitano.
TURCHIA: Cakir; Muldur, Akaydin, Abdulkerim, Kadioglu; Yuksek, Calhanoglu; Baris Alper, Guler, Yildiz; Akturkoglu.
ROMANIA: Radu; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; Marin, Hagi, Dragomir; Man, Birligea, Mihaila
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