Gianluca Scamacca ha lasciato Coverciano non potendo recuperare dall'infiammazione al ginocchio sinistro con cui si è presentato all'inizio del raduno

Gianluca Scamacca ha lasciato Coverciano non potendo recuperare dall'infiammazione al ginocchio sinistro con cui si è presentato all'inizio del raduno. Ciò nonostante l'attaccante dell'Atalanta, d'accordo con la sua società, è rimasto in questi giorni nel ritiro azzurro anche se non è mai sceso in campo per lavorare con i compagni.