Gianluca Scamacca ha lasciato Coverciano non potendo recuperare dall'infiammazione al ginocchio sinistro con cui si è presentato all'inizio del raduno
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Gianluca Scamacca ha lasciato Coverciano non potendo recuperare dall'infiammazione al ginocchio sinistro con cui si è presentato all'inizio del raduno. Ciò nonostante l'attaccante dell'Atalanta, d'accordo con la sua società, è rimasto in questi giorni nel ritiro azzurro anche se non è mai sceso in campo per lavorare con i compagni.

Getty Images

Ci ha provato ma una volta compreso che non avrebbe recuperato neppure per la trasferta di lunedì in Ungheria contro Israele è stato deciso il suo rientro al club di appartenenza.

(ANSA)

